كيا ستينجر الجيل القادم قد تكون كهربائية، أو يتم وقف إنتاجها

الخليج ٣٦٥ نت – كيا ستينجر هي سيدان بأداء عالي وسعر معقول نسبياً، ولكن يبدو أن كيا غير راضية عن مبيعات الموديل وتدرس حالياً قرار تطوير جيل ثاني من عدمه.
رئيس تصميم استوديو كيا في ألمينا صرح: “في الوقت الحالي لست متأكدا من مدى نجاح السيارة بالشكل الذي رغبنا فيه”، مصرحاً بضرورة صبر كيا على ستينجر، خاصة وأن الناس غير معتادين على سيدان عالية الأداء من كيا، وأن على الشركة إعطائها فرصة وتطوير جيل ثاني على الأقل، مع فتحه الباب لتطوير ستينجر كموديل كهربائي في المستقبل.
بالنسبة لأرقام المبيعات في أمريكا، السوق الأهم للسيارة، فقد سجلت كيا ستينجر 9,435 نسخة مباعة في الثمانية أشهر الأولى من 2019، وهو تراجع من 11,624 نسخة في نفس الوقت من 2018، ما يوضح القرار الصعب الذي يواجه كيا حالياً.
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