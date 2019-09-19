هيونداي السعودية تحذر من مسابقة وهمية للفوز بسيارة النترا

الخليج ٣٦٥ نت – شهدنا على مدار الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي تداول مسابقة للفوز بواحدة من 89 سيارة هيونداي النترا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وقد كشف الوكلاء الرسميين الناغي والوعلان والمجدوعي حقيقة ذلك.
حيث أصدروا بياناً صحفياً أفادوا فيه بأن تلك المسابقات وهمية تماماً ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مع التأكيد على أن أية مسابقات تعقدها هيونداي السعودية يتم الإعلان عنها عبر حسابات الوكلاء الرسمية.
لذلك انتبهوا جيداً من الإعلانات المضللة التي تنتشر في كل صوب وحدب على الإنترنت، مع الأخذ بالاعتبار أنه فيما يلي تجدون حسابات تويتر الرسمية لوكلاء هيونداي في السعودية:
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