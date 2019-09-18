رابطة تجار السيارات و"جرين لاند" تنظمان معرضهما الأول

كتب: باسل الحلواني

تعقد شركة جرين لاند لتنظيم المعارض والمؤتمرات؛ الدورة الأولي لمعرض البيع المباشر للجمهور في مجال تجارة وتسويق السيارات ومستلزماتها؛ وذلك في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل؛ بأرض المعارض بمدينه نصر؛ تحت رعاية رابطة تجار السيارات.

ويعد المعرض ملتقًا ضخمًا لتجار وموزعي ومستوردي السيارت؛ حيث يقدم توليفة متنوعة من الخصومات والعروض الترويجية وتسهيلات الشراء؛ التي تلائم احتياجات العميل والسوق المصري؛ فضلًا عن تقديم مجموعة ضخمة من مختلف ماركات السيارات العصرية - موديل العام الحالي- و غيرها من الموديلات الحديثة، إلى جانب السيارات المستعملة؛ بموجب تقرير فحص فني كامل، و سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتيح المعرض لزواره فرص التعرف على خدمات البنوك وعروضها التمويلية متعددة الفئات؛ وفقًا لاحتياجات العميل؛ إلى جانب التواصل مع مراكز خدمة وصيانة السيارات، وقطع الغيار، والإكسسوارات، وشركات، الزيوت، والغاز، والكاوتش، والبطاريات، وخدمات التأمين.

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من جانبه أشار الدكتور عادل فهمي؛ العضو المنتدب لشركة جرين لاند؛ إلى حرص المعرض علي مراعاة ظروف المستهلك، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة للسوق المصري، وتنشيط حالة الركود التي يعاني منها سوق السيارات؛ من خلال تجميع نحو أكثر من خمسين من كبار تجار وموردي وموزعي السيارت الحديثة والمستعملة، إلى جانب السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و

تجار قطع الغيار.

وعن الدور الذي سيلعبه المعرض في تنمية الاقتصادي القومي للدولة، أوضح اللواء حسين مصطفي؛ خبير السيارات؛ أن هذا الحدث التجاري الضخم سينعكس بالإيجاب على دعم و تعزيز حركة التجارة والصناعة في مجال السيارات، وكذلك الصناعات اللوجيستية والخدمات القائمة عليها؛ فضلًا عن توفير فرص عمل متنامية خلال فترة الحدث، وتنشيط حركة النقل والمواصلات، و إبرام صفقات الاستيراد والتصدير؛ مما له عظيم الأثر في دعم التنمية المحلية والمجتمعية المستدامة.

جدير بالذكر أن معرض Auto Market هو أحد سلسلة المعارض المتخصصة لشركة جرين لاند لتنظيم المعارض والمؤتمرات؛ والتي تنظم معارض تسويقية أخري في مجالات السيراميك، والتجهيزات الطبية، بينما يعد Auto Market بمثابة المعرض التجاري الأول القائم على فكرة التسويق والبيع المباشر لمستهلك السيارات المصري؛ ومن المتوقع دورية انعقاده بشكل سنوي في الأعوام المقبلة.