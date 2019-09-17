لماذا تشتري بيك اب بدلاً من سيدان أو SUV؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند التوجه لشراء سيارة جديدة فإن الاختيار يتم غالباً بين سيارات السيدان أو SUV، على الرغم من المزايا المتعددة في سيارات البيك أب والتي ترجح كفتها عن السيارات الأخرى، لذا نقدم لكم اليوم عدد من المزايا التي قد تدفعك لشراء سيارات البيك أب.

1- صندوق أمتعة كبير

بالمقارنة مع أي سيارة سيدان أو كروس أوفر فإن صندوق أمتعة البيك أب يتفوق في ضخامته عنهم، وهو ما يمكنك من حمل أي أمتعة زائدة تريدها أثناء السفر أو لنقل الأغراض أو الأثاث أو كيفما تريد، بعكس السيارات الأخرى.

2- سهولة التنظيف



عند نقل المواد المتنوعة في صندوق البيك أب سواء كانت مواد بناء أو أخشاب أو أي شئ يسبب اتساخ للسيارة، فإنه من السهل تنظيفها كما أنها مبطنة بطبقة تحميها من الأضرار المختلفة.

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3- حمل أوزان ثقيلة



من أبرز ما يميز سيارات البيك أب إمكانية تحميل أوزان ثقيلة في صندوق أمتعتها، وهو ما يتيح أخذ قدر كبير من الأمتعة عند السفر في الرحلات، بعكس السيارات العادية التي قد تتضرر بشدة في حال تحميل أوزان ثقيلة بها.

4- القدرة الفائقة على السحب



تمتلك سيارات البيك أب القدرة على سحب أي شئ، سواء كانت سيارات أو مقطورات صغيرة، وهو ما يعد مفيد في حالة الرغبة في السفر نحو مكان بعيد، أو للأعمال المختلفة.

5- سيارات آمنة



قدمت الشركات المصنعة للسيارات عالمياً مؤخراً جميع أنظمة الأمان والسلامة في سيارات البيك أب مثلما تقدمه للسيارات الأخرى، لذا لا يوجد خوف من السفر بها، كما أنها تتميز بارتفاعها عن الأرض، مما يمكنها السير في جميع الأراضي والتضاريس، وكذلك تعمل على تخفيف أثر الكثير من الاصطدامات.