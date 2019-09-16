“بالفيديو” مقارنة غير متوقعة بين جينيسيس G90 ومرسيدس S-Class

الخليج ٣٦٥ نت – مع بداية طرح جينيسيس G90 موديل 2020 فيس ليفت في الأسواق بدأت المقارنات تظهر بين السيارة والموديل الرائد في هذه الفئة، مرسيدس S560.

الـ S-Class بالطبع لا تحتاج إلى تعريف.. وقد حصلت على فيس ليفت لموديل 2018 مع استعداد مرسيدس لتدشين الجيل الجديد كلياً في 2020، وتتمتع السيارة بحضور بالغ القوة في فئة السيدان الفاخرة كاملة الحجم.

لنبدأ بالمقارنة.. مرسيدس S560 تعتمد على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 463 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر، بسعر يبدأ من 101,000 دولار (380,000 ريال) في الأسواق الغربية.

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في المقابل، جينيسيس G90 موديل 2020 يبدأ سعرها من 68,000 دولار (255,000 ريال) رغم تمتعها بكل المزايا والمواصفات المتوقعة من سيدان فاخرة، ما يجعلها تنافسية للغاية في السعر، كما أنها تأتي بمحرك V8 كذلك ولكن ضغط هواء سعة 5.0 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 519 نيوتن.متر.

عزم دوران المرسيدس أعلى بكثير من G90، ما يعني اختلاف تجربة القيادة ولكن ليس بشكل سلبي بالضرورة.. كما أن جينيسيس G90 تتمتع بنفس مستوى راحة وفخامة S-Class، ما يجعل الاختيار بينهما صعباً.. هي مسألة ذوق في النهاية وأولويات كل فرد واهتمامه بعلامة على حساب أخرى.