5 أخطاء تؤدي إلى الرسوب في اختبار القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – هل فكرت قبل ذلك لماذا يخفق المشاركين في اختبارات القيادة؟ ويحدث ذلك على الرغم من تركيزهم، فعادة ما تتشابه أسباب الإخفاق بين المشاركين، حيث وجدناها تتمحور حول خمسة أسباب شهيرة لا تتغير.. وإليك هذه الأسباب.

نسيان التوقف عند “إشارات التوقف”

يُعد من الأسباب الأشهر في هذا الاختبار ربما يحدث بسبب التوتر والقلق من السيارات الأخرى، فبينما هم مشغولون بتذكر أزرار الإشارات والمصابيح الواجب تشغيلها في مختلف المواقف، ينسون التوقف ويقومون بإبطاء السرعة فقط.

نسيان قواعد السلامة للبقاء خلف السيارات الأخرى

على الرغم من أن المشاركين على دراية تامة بمختلف قوانين الأمان والسلامة الخاصة بالسرعة والمسافة المناسبة للبقاء خلف السيارات الأخرى، ولكن بمجرد القيادة ينسون كل ذلك ويتركون مساحة بسيطة للغاية خلف السيارات الأخرى، وهو ما يُنقص نقاطهم في الاختبار.

القيادة على سرعات منخفضة

يمكن أن يفشل البعض في الاختبار بسبب القيادة على سرعات منخفضة للغاية، وذلك لخوفهم من عدم التحكم في السيارة إذا زادت السرعة، وللعلم فالسرعات المنخفضة جداً والسريعة جداً من الممكن أن تتسببا في حوادث خطيرة.

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نسيان تفقد المرايا الجانبية

وُضعت هذه المرايا خصيصاً في السيارات، لمساعدة السائقين على معرفة ما يجري خلفهم؛ للقيادة بأكثر قدر ممكن من الأمان، إلا أن الكثيرين ينسون ذلك مما يؤدي لإخفاقهم.

تبديل الحارة المرورية بشكل خاطئ

يتطلب هذا الفعل عدة خطوات أولهم تفقد جانبي السيارة ومن ثم تشغيل إشارات انعطاف السيارة في الإتجاه الذي يود السائق الانعطاف نحوه مع تفقد المرايات الجانبية والنظر للخلف للتأكد من عدم وجود أي سيارة في النقطة العمياء للسائق، ولكن دائماً ما نجد أن المشاركين يفشلون في هذه المرحلة تحديداً.