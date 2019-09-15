إجراءات عليك اتباعها عند فقدان رخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت إدارة المرور السعودي الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة فقدانك لرخصة القيادة، وتأتي في 4 خطوات وهم كالتالي: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور.

سداد الرسوم والمخالفات.

مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة.

التقدم بالطلب لاستخراج الرخصة البديلة. كما تفاعل المرور مع تساؤل لأحد المواطنين حول امكانية تسديد عدة مخالفات مرورية مرة واحدة وبالتقسيط، وجاء رد المرور أن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة مرورية بمفردها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات؛ للتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.

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