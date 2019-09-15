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لن تطبق عليك مخالفة عدم ربط حزام الأمان في هذه الحالة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – شدّدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة الإلتزام بقوانين السير على الطرق وذلك من خلال ربط حزام الأمان أثناء القيادة، وأوضحت أن عدم الإلتزام به يُعد مخالفة للأنظمة المرورية وقوانين السلامة.

إلا أن الإدارة كشفت عن الاستثناء الذي لا يتم فيه تطبيق مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائدي السيارات، وذلك في حالة امتلاكك لسيارة موديلها أقدم من موديل 1985.

وأخيراً، فقد أكدت الإدارة أن المخالفات المرورية تُطبق على قائدي السيارات في حالة “عدم ربط حزام الأمان”، بدءاً من السيارات صاحبة موديلات 1985 فما فوق.

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