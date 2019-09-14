7 حالات يمكنك فيها صيانة سيارتك خارج الوكالة دون إلغاء الضمان

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن صيانة السيارات لدى الوكالات الرسمية هي الخطوة الأكثر ضماناً وراحة للأعصاب لتأكدك من كفاءة هذه الصيانة، ولكن أحيانا تحتاج للذهاب لمراكز صيانة مستقلة، ربما لأنها أرخص ثمناً، فما تأثير ذلك على ضمان سيارتك؟

وزارة التجارة والاستثمار لديها تنظيمات متعلقة بهذه القضية، ونعرض لكم بعض الصيانات التي يمكن القيام بها في الورشات المستقلة بدون خروج المركبة من الضمان:

1- تغيير الإطارات: أسعار الإطارات خارج الوكالات عادة أرخص بكثير من أسعارها في الوكالات، وهي من القطع التي يمكن تغييرها بدون خطر على الضمان.

2- تغيير قطع المكابح: من المستحسن تغييرها في الوكالات لضمان سلامتها، ولكن بإمكانك تغييرها خارج الوكالة، ولكن تأكد من كونها قطع غيار أصلية.

3- تغيير أشياء بسيطة في السيارة: مثل أجنحة السيارة وخزانات الزيوت والقطع الكهربائية الصغيرة في السيارة ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي.

Advertisements

4- تغيير الزيوت: يمكنك تغيير الزيوت خارج الوكالة خاصة وأن الكثير من الوكالات لا تشمل تغيير الزيوت ضمن الصيانة الدورية للسيارة.

5- الفلاتر: سواء فلاتر الهواء أو المحرك أو زيت المكابح.

6- غاز مكيف الهواء: بإمكان إعادة تعبئة غاز مكيف الهواء بسهولة خارج الوكالة لتوفير الوقت والمال.

7- الصيانات البسيطة، مثل تغيير السماعات وصيانة بعض الأعطال الصغيرة للنوافذ أو مشغل الإسطوانات.