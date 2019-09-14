هيونداي باليسايد 2020 تحصل على أعلى تقييمات السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت هيونداي باليسايد 2020 الـ SUV الكبيرة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد على جائزة Top Safety Pick+ الأعلى من معهد التأمين للسلامة على الطرق IIHS، بعد تجاوزها للاختبارات المتنوعة، حيث قالت الشركة الكورية إن باليسايد حصلت على تصنيف “جيد” في اختبارات التصادم الستة، وهو أحد شروط حصولها على الجائزة الأعلى، في حين أن جائزة Top Safety Pick الأقل تتطلب أن تحصل السيارة على تصنيف “مقبول” في اختبار التصادم من جانب الراكب.

وبالإضافة إلى اختبارات التصادم، حصلت باليسايد على تصنيف “ممتاز” الأعلى في اختبار الوقاية من التصادم الأمامي، ويطلب المعهد تصنيف “جيد جداً” على الأقل في هذا الاختبار لتكون مؤهلة للحصول على الجائزة، حيث قام نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي القياسي في الـ SUV بإيقافها عند سرعات 20 و40 كم/س.

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أما بالنسبة للمصابيح الأمامية، ففقط طرازات باليسايد المزودة بمصابيح LED اختيارية هي المؤهلة للحصول على الجائزة، حيث حصلت على تصنيف “جيد” في حين أن المصابيح القياسية الهالوجينية لا تؤهل السيارة للحصول على Top Safety Pick + أو Top Safety Pick، لذا سيحتاج المشترون إلى اختيار باليسايد SEL بحزمة Premium التي تحصل على المصابيح الأمامية LED بشكل اختياري، في حين أنها قياسية في إصدار Limited.

الجدير بالذكر أن سعر باليسايد SEL بعد إضافة حزمة Premium سيكون 40,095 دولار (150,300 ريال)، وهو أكثر بما يقرب من 7,500 دولار (28,000 ريال) من الإصدار الأساسي، في حين يبدأ سعر إصدار Limited من 45,795 دولار (171,700 ريال).