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عروض العودة للمدارس من شانجان السعودية – المجدوعي للسيارات

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شانجان – المجدوعي للسيارات، واستعد للعروض القوية بمناسبة العودة للمدارس.

السيارة المشمولة في العرض:

  • شانجان CS35
  • شانجان CS75
  • شانجان CS95
  • شانجان V7
  • شانجان إيدو EADO

مزايا العرض:

  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • قسط يسدد على 5 سنوات

صور العرض:

فيديو العرض:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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