أفضل 4 ألعاب سيارات على إكس بوكس

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تكون ألعاب السباقات والسرعة على جميع أجهزة الألعاب الإلكترونية لها مكان في قلب قائدي السيارات بمختلف أعمارهم، حيث أنها تعود بهم إلى ذكريات الطفولة، كما تحقق لهم تجارب قيادة ممتعة شبه مستحيلة على أرض الواقع.
لذا نقدم لكم اليوم أفضل 4 ألعاب حديثة مستوحاة من عالم السيارات المثير على جهاز الإكس بوكس، والتي نالت أفضل معدل من التقييم من رواد عالم الألعاب الإلكترونية، وهي كما يلي.
1- لعبة F1 2019
لعبة F1 2019 من الألعاب الحديثة والخاصة بسباقات الفورمولا 1، وتتشابه هذه اللعبة الرائعة مع سباقات الفورمولا الحقيقية، وجاءت لتحقق أحلام بعض قائدي السيارات في التسابق على أرض الحلبات العالمية.
2- لعبة DIRT 4
تم تصميم هذه اللعبة للسائقين محبى المغامرات وقيادة السيارات القوية الشرسة على الطرق الوعرة، وتتعدد مستويات اللعبة في مدى صعوبتها، وهي تحقق للاعبين تجربة ممتعة وقوية تكاد تكون مستحيلة على أرض الواقع.
3- لعبة Forza Horizon 4
هذه اللعبة المثيرة مستوحاة من أحدث سلسلة سباقات عالم فورزا الشهيرة، وتعتبر واحدة من أكثر تجارب الألعاب إثارة في عالم الإكس بوكس وعالم الألعاب الإلكترونية، وتخوض مع اللعبة العديد من التحديات الرائعة، وتجتاز معها تحديات الغابات والبحيرات والوديان والقلاع.
4- لعبة Onrush
لعبة Onrush تعتبر من الألعاب الجديدة وتم تصميمها بصورة مختلفة، وتعتمد في لعبها على تحطيم سيارات المنافسين والبقاء على قيد الحياة في المقدمة.
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