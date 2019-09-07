الكشف عن داخلية أعلى فئة من فورد توروس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن بعض المستجدات الخاصة في السوق الصيني في معرض شينجدو للسيارات والذي سيستمر من 6 إلى 15 سبتمبر الجاري، من بينها توروس فيجنال 2020 التي تعدُّ أعلى فئة من توروس في الصين، والتي حصلت على داخلية محدثة.

كما ترون، فإن لوحة القيادة المنقحة بعيدة كل البعد عن الإصدار الاولي الذي تم إطلاقه في الصين في عام 2015، وأكبر تغيير هو إضافة شاشة لمسية لنظام SYNC + الترفيهي الجديد قياس 12.8 بوصة على شكل جهاز لوحي، وتسيطر الشاشة بشكل عملي على الكونسول الوسطي، وتزيل بشكل شبه كامل الأزرار المادية للموديل السابق، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأزرار في الأسفل، بما في ذلك أزرار التحكم في الصوت، وثلاثة إزرار أخرى لا يمكننا تحديد وظائفها، في حين يمكن التحكم في المناخ وجميع الوظائف الأساسية الأخرى بواسطة الجهاز اللوحي الجديد.

Advertisements

تم تحديث لوحة العدادات أيضاً حيث حصلت على شاشتي عرض ملونتين، واحدة داخل عداد السرعة وأخرى أكبر تمتد من عداد الدوران إلى عداد السرعة، وتقول فورد إن توروس فينجال 2020 تتوفر أيضاً بنظام صوت B&O جديد بـ 14 مكبر صوتي، وفي مكان آخر من المقصورة، يمكننا رؤية تنجيد جلدي راقي، وزخارف خشبية حقيقية، ومقاعد مدفأة ومهواة، وحاملات أكواب ووحدات تحكم في المناخ ونظام وسائط متعددة للمقاعد الخلفية، فضلاً عن شارات Vignale المضيئة.

وفي الختام، تستمد توروس 2020 قوتها من محرك ايكوبوست تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر يولد قوة 245 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وسعر طراز فيجنال يبدأ من 40,600 دولار (152,250 ريال)، لكن الطراز الأساسي يبدأ سعره من 32,170 دولار (120,600 ريال) في الصين.