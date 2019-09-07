شاهد مجموعة السيارات النادرة لنجم كرة السلة العالمي ليبرون جيمس

الخليج ٣٦٥ نت – ليبرون جيمس هو واحد من أشهر الرياضيين الأمريكيين في التاريخ، ويتم اعتباره من أهم نجوم كرة السلة في العالم بعدة جوائز مثل ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد وبطولات أمريكية كثيرة.
مع هذا النجاح الكبير حقق جيمس ثروة شخصية تقارب 450 مليون دولار (1.68 مليار ريال)، ومن الطبيعي أن لديه مجموعة سيارات نادرة وباهظة الثمن ونعرض لكم هذه المجموعة.
شيفروليه امبالا 1975
بنتلي كونتيننتال GT
شيفروليه كمارو SS موديل 2010
دودج تشالنجر SRT
فيراري 599
فيراري F430 سبايدر
فيراري 458 سبايدر
كيا K900 موديل 2015
لامبورجيني افينتادور رودستر
مرسيدس مايباخ 57 S
مايباخ S650 موديل 2018
بورش 911 تيربو S
رولز رويس فانتوم
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