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شاهد مجموعة السيارات النادرة لنجم كرة السلة العالمي ليبرون جيمس

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – ليبرون جيمس هو واحد من أشهر الرياضيين الأمريكيين في التاريخ، ويتم اعتباره من أهم نجوم كرة السلة في العالم بعدة جوائز مثل ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد وبطولات أمريكية كثيرة.

مع هذا النجاح الكبير حقق جيمس ثروة شخصية تقارب 450 مليون دولار (1.68 مليار ريال)، ومن الطبيعي أن لديه مجموعة سيارات نادرة وباهظة الثمن ونعرض لكم هذه المجموعة.

شيفروليه امبالا 1975

بنتلي كونتيننتال GT

شيفروليه كمارو SS موديل 2010

دودج تشالنجر SRT

فيراري 599

فيراري F430 سبايدر

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فيراري 458 سبايدر

كيا K900 موديل 2015

لامبورجيني افينتادور رودستر

مرسيدس مايباخ 57 S

مايباخ S650 موديل 2018

بورش 911 تيربو S

رولز رويس فانتوم

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