بديل التوك توك.. ننشر أسعار أشهر 4 سيارات ميني فان في مصر

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البدء في برنامج لإحلال التوك توك بسيارات مُرخصة، مثل الـ ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما

تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

سيارات الوفد ترصد في السطور التالية أسعار أبرز 4 سيارات ميني فان

في السوق المصرية:

يبلغ السعر الرسمي لسيارة شيفورليه الـ ميني فان N300، 174650 جنيهاً.

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بينما السعر الرسمي للسوزوكي ميني فان 140 ألف جنيه.

أما "فيكتوري"، ميني فان، فتبدأ أسعارها من 158 ألف جنيه.

ويبلغ سعر سيارة "فاو" ميني فان V60، 160 ألف جنيه.