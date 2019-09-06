هيونداي سوناتا 2020 الجديدة وصلت إلى الوكلاء في السعودية+الأسعار والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي سوناتا الجديدة كلياً 2020 الى صالات العرض في وكالات هيونداي بالسعودية الناغي والمجدوعي والوعلان. الجيل الثامن من سوناتا يستند على المنصة الجديدة التي تنوي هيونداي التوسع في استخدامها بموديلاتها القادمة. كما تأتي بعدة مواصفات للخارجية والداخلية ووسائل الامان والتقنيات كما تظهر في الشاشة بالمواصفات الرئيسية لجميع الفئات. تأتي السيارة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، اما استهلاك الوقود فكل 14.9 كم يستهلك ١ لتر من البنزين. كما تأتي السيارة بست فئات تبدأ اسعارها من مايقارب ٨٨ الف ريال الى ١٣٠ الف ريال شاملة الضريبة. Advertisements مارايك في الشكل الجديد لسوناتا شاركنا بالتعليق. المواصفات: نظام الثبات الالكتروني + نظام منع رجوع السيارة عند الانطلاق في المرتفعات + حساسات ضغط هواء الإطارات.

ناقل حركة كهربائي بالسلك (أزرار).

مصابيح نهارية.

مرايا خارجية بحركة كهربائية.

فتح الأبواب بدون مفتاح.

إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق.

مصابيح خلفية LED.

جنوط 17 بوصة وإطارات بيريللي.

فتحات تكييف خلفية.

شاشة ملاحة قياس 10.25 بوصة.

سماعات عالية الأداء بوز (12 سماعة).

عرض المعلومات الأساسية على الزجاج الأمامي (بروجكتور).

نظام الرؤية المحيطية (4 كاميرات).

نظام عرض النقطة العمياء على شاشة معلومات السائق.

نظام تثبيت السرعة الذكي.

شاشة كاملة لعدادات السائق قياس 12.3 بوصة.

نظام المساعدة على تفادي الاصطدام بالسيارات في النقطة العمياء.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ.

نظام التنبيه عند الخروج من حارة الطريق، ونظام تتبع حارة الطريق.

مقاعد جلدية أمامية مدفأة، ومقعد سائق بحركة كهربائية.

الشبك الأمامي مطلي باللون الأسود + حلية من الكروم اللامع، ومقابض أبواب داخلية مطلية بالكروم.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

شاحن جوال لاسلكي.

فتحة سقف بانورامية.

إنارة LED للمقصورة الداخلية وللأنوار الداخلية فوق السائق.

جهاز استماع بشاشة 8 بوصة يدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كاميرا خلفية.

تعليق عالي. الأسعار: فئة 2 لتر GL: سعرها 83,600 ريال

فئة 2.5 لتر GLS أساسية + LED: سعرها 87,600 ريال

فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد: سعرها 93,600 ريال

فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد + جلود: سعرها 102,600 ريال

فئة 2.5 لتر GLS MID كومفيرت: سعرها 108,600 ريال

فئة 2.5 لتر GLS بريميوم: سعرها 123,600 ريال +

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي سوناتا 2020 الجديدة وصلت إلى الوكلاء في السعودية+الأسعار والمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.