تقرير: سكودا وبيجو-ستروين يربحون أكثر من مرسيدس وبي ام دبليو!

الخليج ٣٦٥ نت – الربحية هي كل شيء لشركات السيارات، والسعي وراءها يدفعهم أحياناً للتخلي عن فئات كاملة في الأسواق للتركيز على فئات أخرى أكثر ربحية، وقد تتخيل أن الشركات الفاخرة مثل مرسيدس وبي ام دبليو ستتمتع بمعدل ربحية ممتاز مع الأسعار المرتفعة لسياراتهم والبذخ الكبير المعروف لعملائهم عند شراء خيارات إضافية كثيرة لسياراتهم.

ولكن المفاجأة هنا أن تقرير جديد كشف أن ربحية شركات مثل بيجو-ستروين واوبل أعلى من مرسيدس وبي ام دبليو!، وفي الواقع سجلت بي ام دبليو معدل ربحية 2.8% فقط بينما بالكاد سجلت مرسيدس معدل 1.4% أرباح على مبيعاتهم، وفي المقابل حققت بيجو-ستروين الفرنسية هامش ربحي بـ 8.7% على سياراتهم.

وحتى سكودا نفسها التابعة لفولكس فاجن سجلت معدل 8.1% ربحية.. والسبب في ضعف ربحية الشركات الألمانية الفاخرة هو إنفاقها المكثف على مجالات البحث والتطوير للتقنيات الذاتية والكهربائية، كما أن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أثرت بشكل ملحوظ على أرباحهم كذلك لأهمية السوق الصيني لهم.