“بالصور” وصول دفعة من سيارات نيسان باترول 2020 الجديدة فيس ليفت الى الميناء

الخليج ٣٦٥ نت – وصلتنا للتو صور تكشف وصول دفعات من سيارة نيسان باترول 2020 فيس ليفت قبل تدشينها بشكل رسمي.

للوهلة الأولى لا تبدو السيارة مختلفة كثيراً عن الموديل الحالي، حيث حافظت على الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات مع ذلك.

من الاختلافات الملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.

أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية وجناح خلفي جديد.

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كما أن المقصورة باتت فاخرة جداً تماماً كما لو أنها انفينيتي QX80، حيث تتمتع بجلود وزخارف عالية الجودة، مع توفير تقنيات متطورة مساعدة للسائق.

فيما يتعلق بخيارات توليد الطاقة، فسوف تظل كما هي لتتضمن محركين هما 6 سلندر سعة 4 لتر بقوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو 8 سلندر سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.

يذكر بأن الفيديو والصور تم التقاطها في دبي، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة تدشين نيسان باترول 2020 الجديدة بشكل رسمي مع الإعلان عن أسعارها.