نيسان باترول 2020 تظهر بوضوح في دبي قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان باترول 2020 المحدّثة “فيس ليفت” للتو في دبي، وذلك قبل تدشينها خلال سبتمبر الجاري وبدء بيعها بالوكالات لدينا في السعودية.
للوهلة الأولى لا تبدو السيارة مختلفة كثيراً عن الموديل الحالي، حيث حافظت على الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات مع ذلك.
من الاختلافات الملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً كما نرى مع بي ام دبليو.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.
أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية وجناح خلفي جديد.
كما أن المقصورة باتت فاخرة جداً تماماً كما لو أنها انفينيتي QX80، حيث تتمتع بجلود وزخارف عالية الجودة، مع توفير تقنيات متطورة مساعدة للسائق.
فيما يتعلق بخيارات توليد الطاقة، فسوف تظل كما هي لتتضمن محركين هما 6 سلندر سعة 4 لتر بقوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو 8 سلندر سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.
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