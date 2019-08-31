عرض تقسيط فورد اسكورت 2020 من توكيلات الجزيرة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات الوكيل الرسمي لفورد بالمملكة احصل على سيارتك الآن وجرب قيادتها. السيارة المشمولة في العرض: فورد اسكورت 2020 الجديدة كلياً القسط: 999 ريال شهريا. مزايا العرض: بدون دفعة أولى

3 سنوات صيانة مجانية صورة العرض:

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