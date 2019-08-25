“بالصور” مجموعة حقائب ماكلارين سعرها يصعب تصديقه!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إطلاق ماكلارين GT مؤخراً، أصبح هناك خيار مميز للغاية للراغبين في الحصول على سيارة جراند تورير سريعة عالية الأداء وفاخرة، ونظراً لأن السوبركار البريطانية تأتي مع مساحات أمتعة أمامية وخلفية ذات أشكال مميزة، قررت الشركة تقديم مجموعة حقائب فاخرة مخصصة لسيارتها الفخمة.

تأتي ماكلارين GT مع حقيبة أمتعة خلفية طويلة وأمامية عميقة بسعة تخزين إجمالية سعتها 570 لتر، ولهذا يقدم قسم ماكلارين للعمليات الخاصة MSO المنوط به تخصيص سيارات العلامة حسب تفضيلات العملاء، مجموعة جديدة كلياً من الحقائب المخصصة والمصنوعة حصرياً لطراز ماكلارين GT.

تتضمن المجموعة 4 حقائب للمناسبات المختلفة، ما يتضمن حقيبة ملابس، وأخرى لعطلات نهاية الأسبوع،بجانب حقيبة مقصورة وحقيبة جولف كاملة الحجم، حيث أن كل منهم مصمم كي يناسب جزء محدد داخل السيارة.

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يتم تجميع كل واحدة من الحقائب الأربعة بواسطة متخصصين في إيطاليا باستخدام جلود ناعمة وأنماط تطريز مطابقة لتلك الموجودة بمقصورة ماكلارين GT، حيث تأتي المجموعة مع 3 خيارات من الألوان هي الأسود الرائد، الأسود الفاخر والبورسلين الفاخر، وهو ما يتناسب مع فئات السيارة التي تتضمن Pioneer وLuxe.

ستتوفر مجموعة حقائب ماكلارين GT حول العالم بداية من شهر سبتمبر القادم مع سعر يبدأ من 2,080$ (7,800 ريال) لحقيبة الملابس، و2,260$ (8,745 ريال) لحقيبة عطلة نهاية الاسبوع و3,240$ (12,150 ريال) لحقيبة المقصورة و6,105$ (22,894 ريال) لحقيبة الجولف الكاملة، وهو ما يجعل سعر المجموعة كاملة 13,870$ (52,013 ريال)، وهو ما يتناسب مع ماكلارين GT الفاخرة البالغ سعرها 210,000$ (787,500 ريال).