رولزرويس كولينان تتحول إلى أفخم بيك اب في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – كشف فنان التصميمات الرقمية رين بريسك مؤخراً عن أحدث مشروعاته التي تعمل على تخيل ما سيحدث في حالة قررت رولزرويس تحويل طراز SUV كولينان الأفخم في العالم إلى بيك اب، وهو ما ما سيؤدي لتحويلها إلى أفخم بيك اب في العالم بالطبع.

يحافظ تصميم رين التخيلي على أبعاد كولينان الأساسية، ولكنه يضيف إليها عدة عناصر مثل الرفارف الضخمة السوداء، بجانب زيادة ارتفاع وضعية القيادة عن الأرض بجانب وجود نوافذ ذات زجاج أكثر سماكة مظلل ذو فواصل ذات لود أسود غير لامع بدلاً من الكروم.

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في حين تأتي العجلات بتصميم جذاب ذات أعمدة سوداء باستثناء عمود وحيد فضي، مع وجود جناح خلفي بنهاية المقصورة متصل بالسقف، رغم أنه لا يلائم التصميم العام الذي يحاول جعل البيك تبدو فاخرة وليست رياضية.

يمكن ملاحظة أن قاعدة العجلات أطول من تلك الخاصة برولزرويس كولينان الحالية من خلال النظر للمساحة الأكبر بين الأبواب والعجلات الخلفية، وهو ما يساعد في تدعيم مظهر البيك اب من خلال وضع المحور الخلفي في وسط الصندوق الخلفي.

وعلى الرغم من أنه في حالة قررت رولزرويس طرح نسخة بيك اب من كولينان سوف تجد بشكل مؤكد طلب عالي ممن يرغبون بامتلاك نسخة منها لغرض جمعها، إلا أن مثل هذا الأمر يعد مستحيل في المستقبل القريب نظراً لأن الصانعة البريطانية الفاخرة تواجه مصاعب في تلبية الطلب المرتفع للغاية على SUV كولينان حالياً في مصنعها، حتى بعد توظيف 200 عامل إضافي مؤخراً.