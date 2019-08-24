الصين ستحظر سيارات البنزين والديزل في بعض المناطق

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني عن عزم الحكومة الصينية تدشين مشروع قومي جديد يعزز من استخدام السيارات الكهربائية في المدن والمقاطعات بجميع أنحاء الصين، بدلاً من السيارات التي تعمل بالوقود.



ووفقاً لموقع “تشاينا ديلي” المختص بالشأن الصيني، فإن المشروع الجديد يسمى no-go zones بمعنى “مناطق حظر التجوال”، ويهدف المشروع إلى تخصيص مناطق محددة (من طرق وتجمعات سكنية) داخل المدن، يحظر بها تجوال جميع أنواع السيارات التي تنتج العوادم ، ويتم السماح بدخولها فقط للسيارات الكهربائية.

وكشف موقع “تشاينا ديلي”، أن الحكومة الصينية سوف تبدأ المشروع القومي لحظر السيارات التقليدية في بعض المناطق والمدن التي تسمح بتنفيذ المشروع كمرحلة أولي، على أن يتم التوسع تدريجيا في تطبيق هذا المشروع بكل المدن الصينية.

ولقد قوبل المشروع الجديد بالترحاب من العديد من الخبراء بمجال صناعة السيارات الكهربائية بالصين، وأكدوا على الفوائد الكبيرة العائدة منه، ومنها انتشار أكبر للسيارات الكهربائية بالشوارع الصينية، مع تشجيعه على تحويل مزيد من وسائل المواصلات العامة للطاقة الخضراء، مثل حافلات النقل العام وسيارات الأجرة.



يذكر أن الصين هي من أكبر الدول في العالم التي تستخدم السيارات الكهربائية، ولديها أكبر عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية في العالم، كما أن بكين كانت قد أعلنت عن مشروعها الطموح بنشر 20 ألف سيارة أجرة تعمل بالكهرباء بدلا من السيارات العاملة بالديزل، في شوارع الصين وذلك بحلول عام 2020.