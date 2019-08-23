بورش تايكان 2020 تكشف عن داخليتها بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – بورش شوقت لداخلية تايكان 2020 هذا الأسبوع والآن كشفت عنها بشكل كامل، ولنبدأ بالملاحظات على الفور.. حيث نرى أربع شاشات مختلفة، واحدة للوحة العدادات الرقمية وثانية لنظام المعلومات الترفيهية وشاشة منخفضة للتحكم في الجو وشاشة رابعة اختيارية للراكب الأمامي، وهي إضافة غير تقليدية.

وتحيط بلوحة العدادات الرقمية منطقتين صغيرتين بتحكم لمسي لتسهيل التعامل مع إعدادات السيارة، مثل الإضاءة وأنظمة التعليق والاحتكاك، ويتمتع نظام المعلومات الترفيهية بميزة التحكم الصوتي ونظام ملاحة وهاتف والمزيد.

أسفل نظام المعلومات الترفيهية نرى فتحتي هواء مستطيلتين مع شاشة لمسية 8.4 إنش للتحكم في المناخ وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية، مع قدرة على التعرف على خط اليد للسماح للمستخدمين بكتابة عناوين الشوارع بسرعة لنظام الملاحة.

لإرضاء المدافعين عن حقوق الحيوان، تقدم بورش خيار داخلية بدون أي جلود مع استخدام مواد فايبر معاد تدويرها بجودة عالية، ونرى استخدام المواد المعاد تدويرها أيضاً في فرش الأرضية.

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من المتوقع الكشف عن تايكان 2020 الجديدة في الرابع من سبتمبر القادم فتابعونا للمزيد من التفاصيل.