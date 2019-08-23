“بالصور” بنتلي كورنيش 1939 تعود للحياة بعد 80 عاماً من فقدانها

الخليج ٣٦٥ نت – خلال حفل مسابقة اختيار أرقى السيارات وأكثرها أناقة في حدث Pebble Beach Concours d’Elegance بولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخراً، احتفلت بنتلي بمرور 100 عام على نشأتها عبر الكشف عن نسخة فريدة من نوعها من إحدى الطرازات الكلاسيكية للصانعة البريطانية الفاخرة باسم بنتلي كورنيش 1939.

تأتي بنتلي كورنيش 1939 من تجميع وتصنيع قسم مولينر التابع للشركة والمختص بتقديم سيارات مخصصة نادرة، حيث على الرغم من أن النسخة الأصلية من السيارة قد فقدت منذ 80 عاماً، تم استخدام قطع أصلية تماماً لتصنيع نسخة جديدة منها.

كشفت بنتلي عن طراز كورنيش بنهاية الثلاثينات كسيارة عالية الأداء مستندة على سيدان MkV مع تصميم مختلف عن كل ما سبقها وأداء أروع.

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أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، واجهت بنتلي كورنيش حادث طريق أدى لتحطمها بفرنسا في 1939، وهنا تم الإبقاء على هيكلها في فرنسا مع إرسال الشاصيه إلى المملكة المتحدة لإصلاحه، ولكن ورشة الإصلاح الفرنسية تدمرت بالكامل بعدها لتنتهي قصتها حتى عام 2001.

بدأت مؤسسات داعمة لعلامة بنتلي مهمة إعادة تصنيع بنتلي كورنيش في مطلع الألفية، قبل أن تبدأ بنتلي بالعمل على إكماله بنفسها في 2018 كي ينتهي في العام الحالي بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيسها، حيث استخدمت قطع أصلية من كورنيش وMKV الأصلية مع استخدام رسوم التصميم الأصلية في بناء هيكلها من البداية بنفس اللون والتفاصيل.