الخليج ٣٦٥ نت – خلال حفل مسابقة اختيار أرقى السيارات وأكثرها أناقة في حدث Pebble Beach Concours d’Elegance بولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخراً، احتفلت بنتلي بمرور 100 عام على نشأتها عبر الكشف عن نسخة فريدة من نوعها من إحدى الطرازات الكلاسيكية للصانعة البريطانية الفاخرة باسم بنتلي كورنيش 1939.
تأتي بنتلي كورنيش 1939 من تجميع وتصنيع قسم مولينر التابع للشركة والمختص بتقديم سيارات مخصصة نادرة، حيث على الرغم من أن النسخة الأصلية من السيارة قد فقدت منذ 80 عاماً، تم استخدام قطع أصلية تماماً لتصنيع نسخة جديدة منها.
كشفت بنتلي عن طراز كورنيش بنهاية الثلاثينات كسيارة عالية الأداء مستندة على سيدان MkV مع تصميم مختلف عن كل ما سبقها وأداء أروع.
أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، واجهت بنتلي كورنيش حادث طريق أدى لتحطمها بفرنسا في 1939، وهنا تم الإبقاء على هيكلها في فرنسا مع إرسال الشاصيه إلى المملكة المتحدة لإصلاحه، ولكن ورشة الإصلاح الفرنسية تدمرت بالكامل بعدها لتنتهي قصتها حتى عام 2001.
بدأت مؤسسات داعمة لعلامة بنتلي مهمة إعادة تصنيع بنتلي كورنيش في مطلع الألفية، قبل أن تبدأ بنتلي بالعمل على إكماله بنفسها في 2018 كي ينتهي في العام الحالي بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيسها، حيث استخدمت قطع أصلية من كورنيش وMKV الأصلية مع استخدام رسوم التصميم الأصلية في بناء هيكلها من البداية بنفس اللون والتفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” بنتلي كورنيش 1939 تعود للحياة بعد 80 عاماً من فقدانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.