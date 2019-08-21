“بالصور” السيارات الهجينة التي يمكنك شراؤها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – مع التوجه العالمي لحل مشكلات تغير المناخ وتقليل مستويات التلوث، انتشرت السيارات الهجينة كحل عملي للغاية يضاعف من مستوى كفاءة استهلاك الوقود في الكثير من السيارات مع خفض تكاليف الوقود، وهو السبب خلف بدء انتشار هذه السيارات في العديد من الدول بما يتضمن المملكة العربية السعودية، لذا نعرض لكم اليوم أفضل الطرازات المتاحة منها هنا.

كيا اوبتيما هايبرد

تستمد كيا اوبتيما هايبرد طاقتها عبر محرك 2 لتر 4 سلندر وجنباً إلى جنب مع المحرك الكهربائي تولد 192 حصان وعزم 367 نيوتن.متر باستهلاك 6.2 لتر بنزين/100 كيلومتر على الطرق السريعة.

كيا نيرو هايبرد

تستمد كيا نيرو 2019 طاقتها عبر محرك هجين 1.6 لتر بحقن مباشر يعمل جنباً إلى جنب مع موتور كهربائي 43 حصان يولدان إجمالاً 146 حصان.

تويوتا بريوس

تأتي تويوتا بريوس مع محرك سعة 1.8 لتر بعدد 4 سلندر بالإضافة إلى محرك الكهربي لتكون القوة الاجمالية 121 حصان مع ناقل الحركة CVT.

تويوتا كامري هايبرد

تأتي كامري هايبرد من تويوتا مع محرك 4 سلندر 2.5 لتر بقوة إجمالية 212 حصان وناقل CVT.

تويوتا راف فور هايبرد

Advertisements

تأتي تويوتا راف فور هايبرد مع محرك 4 سلندر 2.5 لتر بقوة إجمالية 219 حصان وناقل CVT.

هيونداي ايونيك

أما هيونداي ايونيك ذات الخمسة أبواب فهي تأتي مع محرك 1.6 لتر 4 سلندر متصل بمحرك كهربائي بقوة إجمالية 105 حصان.

هيونداي سوناتا هايبرد

تتوفر هيونداي سوناتا بنسخة هايبرد ذات محرك بنزين 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 154 حصان متصل بمحرك كهربائي قوته 51 حصان لتكون القدرة الحصانية الإجمالية لها 205 حصان مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

لكزس ES هايبرد

تأتي سيدان لكزس ES هايبرد المتوسطة الفاخرة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر ذو قوة إجمالية 214 حصان عند عدد لفات 5700 لفة في الدقيقة و عزم دوران 221 نيوتن متر عند عدد لفات 5200 لفة في الدقيقة .

لكزس LS هايبرد

هذا وأما سيدان لكزس LS هايبرد الكاملة، فهي تأتي بمحرك 6 سلندر 3.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 354 حصان.