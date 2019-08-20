“بالصور” طائرة الإمبراطور الياباني معروضة للبيع بسعر 105 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – للأثرياء الباحثين عن طائرة VIP خاصة فالفرصة سانحة أمامهم لشراء طائرة الامبراطور الياباني نفسه من طراز بوينج 747-400 بسعر 28 مليون دولار (105 مليون ريال).

هذه الطائرة خدمت الامبراطور الياباني ورئيس الوزراء لأعوام ونقلتهم حول العالم، وقد تم تعديلها لتشمل مزايا فاخرة مثل عرفة نوم ومكتب ومنطقة استرخاء.. وتصل سعة الطائرة إلى 85 فرد فقط مقارنة بـ 416-650 فرد في طائرات بوينج 747 العادية.

ورغم أن الطائرة تم بناؤها في 1991 إلا أنها لم تقض الكثير من الوقت في السماء، لتسجل 16,332 ساعة تحليق فقط، وهو معدل منخفض للغاية بالنسبة لطائرة بهذا العمر، وقد تخلت اليابان عنها لصالح طائرة بوينج 777-300ER أحدث.