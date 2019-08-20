استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية

استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية

تسعى دائما وزارة الداخلية السعودية إلى توفير أقصى درجات الراحة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن بين الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها للمواطنين هي خدمة أبشر والتي قد تم إطلاقها سابقا برعاية مجلس الوزراء السعودي حتى يتمكن المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية من التعرف على كل ما يخص المخالفات المرورية التي تم تدوينها على سياراتهم قبل أن يتم دفعها، ومن الممكن أن تقوم بـ استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية ومن خلال العديد من الطرق الأخرى.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

من الممكن الكشف عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة الخاصة بك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع ابشر الإلكتروني.

بعد الدخول عليه سوف تجد أعلى الصفحة التي تم فتحها ايقونة تخص الاستعلامات الخاصة بالمخالفات المرورية.

يتم اختيار قسم المرور ومن ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يطلب منكم الموقع كتابة كل من رقم الهوية ومن ثم الرمز المرئي.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتم الضغط على عرض حتى تتمكن من التعرف على كافة التفاصيل التي تخص المخالفات والتي من بينها مكان تحرير المخالفة، تاريخها، المبلغ المستحق الدفع بالإضافة إلى نوع المخالفة.

استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية

من الممكن استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال القيام بخطوات معينة، ويذكر أن الحكومة السعودية قد بذلت مجهود كبير من أجل السيطرة على حركة السير وتسجيل المخالفات بشكل كبير من خلال تركيب كاميرات المراقبة والكثير من الأشياء التي من شأنها السيطرة سيطرة كاملة على المرور ومن الممكن التعرف على المخالفات المرورية برقم الهوية وفقا للخطوات التالية:

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الدخول على موقع ابشر الإلكتروني المتاح للجميع مجانا على الإنترنت.

البحث عن الاستعلام عن الخدمات المرورية وذلك من خلال الضغط على استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية.

يتم وضع كل من رقم الهوية أو إدخال رقم لوحة السيارة ومن ثم ستظهر لك جميع البيانات التي تخص المخالفة.

الاعتراض على قيمة المخالفات المرورية

من حق المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين في المملكة الاعتراض على قيمة المخالفات التي تم تدوينها عليكم ولكن هذا الأمر يكون تحت عدة شروط هامة والتي من بينها ما يلي:

من الأفضل عدم مرور وقت كبير على تسجيل المخالفة وهو 30 يوم فقط وبعدها لا يكون هناك جدوى من الاعتراض.

لا يتم الاعتراض على المخالفات بعد أن يتم سدادها.

من حق المواطن أن يقدم اعتراض على قيمة المخالفات المرورية مرة واحدة فقط ولكن يتم الاعتراض عليها مرة أخرى في حالة رفض الاعتراض.

على أن يتم تقديم الاعتراض على قيمة المخالفة بناء على الخطوات التالية:

يتم تسجيل الحساب الرسمي على بوابة أبشر الإلكترونية ومن ثم الدخول على الموقع الرسمي.

يتم الدخول على الخدمات المرورية ومن ثم الضغط على الأيقونة التي تخص الاعتراض.

سوف تظهر لك صفحة من شأنها شرح كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية.

يقوم الشخص باختيار الاطلاع على المخالفات المرورية.

بعدها سيظهر لك كافة المخالفات المرورية التي قمت بارتكابها ومن ثم الضغط على المخالفة التي تود الاعتراض عليها.

إسقاط المخالفات المرورية

قامت الإدارة العامة للمرور في السعودية بتوضيح الكثير من الأشياء التي تخص المخالفات المرورية والتي من بينها إسقاط المخالفات المرورية التي قام بها المواطن أو المقيم داخل المملكة العربية السعودية، وقد أكدت الإدارة العامة للمرور على أن المخالفة المرورية المسجلة تسقط في حالة وفاة الشخص فقط وأن يتم إسقاط التي تم تسجيلها قبل تاريخ الوفاة وليس بعد الوفاة.