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تعرف على عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بإجازة عيد الأضحى

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، عن عدد المسافرين في كلا الاتجاهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبلغ عدد المسافرين خلال هذه الفترة القصيرة مليوناً و89 ألف و636 مسافر، وكان متوسط العبور إلى البحرين في ساعة الذروة 22 دقيقة، بينما بلغ متوسط زمن العبور إلى في ساعة الذروة 23 دقيقة.

وأوضحت المؤسسة أيضاً المعدل اليومي للمسافرين، والذي بلغ 90 ألفاً و803 مسافر بمعدل نمو 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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