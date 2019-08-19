الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، عن عدد المسافرين في كلا الاتجاهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبلغ عدد المسافرين خلال هذه الفترة القصيرة مليوناً و89 ألف و636 مسافر، وكان متوسط العبور إلى البحرين في ساعة الذروة 22 دقيقة، بينما بلغ متوسط زمن العبور إلى السعودية في ساعة الذروة 23 دقيقة.
وأوضحت المؤسسة أيضاً المعدل اليومي للمسافرين، والذي بلغ 90 ألفاً و803 مسافر بمعدل نمو 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بإجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.