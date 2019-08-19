إستمرار جائزة المكسيك في روزنامة الفورمولا 1 حتى عام 2022

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الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – سيظل سباق جائزة المكسيك الكبرى قائما ضمن جدول بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بعد ان كان مستقبل السباق على المحك بسبب خفض الدعم الحكومي وفقاً لـ كلاوديا شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو سيتي.
وإستقطب السباق الذي عاد إلى الجدول في عام 2015 بعد غياب دام 23 عامًا، حوالي 1.3 مليون من الجماهيرعلى مدار السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ الفورمولا 1.
وكانت المكسيك قد وقعت عقدا مدته خمس سنوات لسباقات الجائزة الكبرى السنوية في 2014 ، ولكن بعد تولي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن أن التمويل الذي كان مخصصا لفورمولا 1 اتجه الآن لقطار سياحي تخطط حكومته لإنشائه في جنوب البلاد.
وكشفت كلاوديا شينباوم عمدة مكسيكو سيتي أن مجموعة من رجال الأعمال ستساعد في تغطية التكاليف ولن يتم تمويله من الأموال العامة ولن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار التذاكر
وقالت شينباوم في مقطع فيديو على حساب تويتر: “أود أن أطلعكم على أخبار سارة: “سباق فورمولا 1 سيبقى في المكسيك” مضيفة أن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات سيوقع عقدا جديدا.
وبعدها أكّدت بطولة العالم للفورمولا 1 ذلك بعد تجديد عقد جائزة المكسيك الكبرى لتبقى ضمن روزنامة البطولة حتّى موسم 2022.
وقال تشيس كاري، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1: “منذ عودته إلى تقويم البطولة في عام 2015، أثبت هذا الحدث دائمًا أنه يحظى بشعبية مذهلة بين الجمهور والمشجعين ، ليس فقط في المكسيك ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم”.
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