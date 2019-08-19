مفاوضات بشأن إستضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن منظمي سباق “فورمولا 1” دخلوا في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية حول إمكانية استضافة لسباق من سباقات الفورمولا 1 بحلول العام 2021.

وقالت الصحيفة إن العديد من رؤساء فرق الفورمولا1 تم سؤالهم عن الخطوة، بينما تؤكد أن المفاوضات بدأت منذ وقت سابق، وعقد الطرفان أكثر من اجتماع. ورجحت “التايمز” أن يصبح سباق الجائزة السعودية واقعا ملموسا في فورمولا 1 بحلول 2021 نظرا لأن جدول السباقات سيتم توسيعه إلى 22 سباقا وهو رقم قياسي في تلك السنة مقارنة لـ 21 سباقاً في 2019.

وقال مصدر في فورمولا 1 إن هذا يأتي لإتاحة المزيد من المرونة من خلال الحصول على موافقة الفرق كلها، كما تنص القواعد المعمول بها، على زيادة جدول السباقات إلى أكثر من 21 سباقا في الوقت الحالي بدلا من تحديد عدد معين من السباقات. وسجلت السعودية اسمها في قائمة الدول المستضيفة لسباقات “فورمولا إي” للسيارات الكهربائية واستضافت أول سباق أواخر العام الماضي على حلبة الدرعية.