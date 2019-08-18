هبوط اضطراري لطائرة خليجية في الكويت بسبب اغماء قائدها!

الخليج ٣٦٥ نت – اضطرت طائرة تابعة لإحدى الدول الخليجية إلى الهبوط إضطرارياً في مطار الكويت، نتيجة تعرُّض قائدها لحالة إغماء أثناء التحليق.

وقبل أن يتم الهبوط بشكل كامل داخل المطار، تم تجهيز سيارة إسعاف لاستقبال الطائرة وانقاذ قائدها، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج بعد أن ساءت حالته.

وبعد ذلك أقلعت الطائرة من مطار الكويت لاستكمال رحلتها إلى وجهتها، بقيادة الكابتن البديل وكان جميع ركابها بحالة جيدة.