“بالصور” نظرة على تطور أجيال تويوتا افالون عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – بعد دخولها جيلها الخامس مع موديل 2019، عملت افالون كطراز سيدان تويوتا الرائدة لأكثر من عقدين من الزمن.

تم تقديم اسم افالون للمرة الأولى في 1995 كي تستبدل سيدان كريسيدا التي كان قد تم وقف انتاجها قبل ذلك بعدة أعوام، حيث أتت السيدان كي تركز على الراحة والرُّقي وتكون بمثابة شقيقة للكزس.

أتت تويوتا افالون الأولى مع محرك قوته 192 حصان، في حين تأتي في 2019 مع محرك V6 قوته 301 حصان بجانب خيار لمحركات 4 سلندر هايبرد، وسوف نستعرض معكم اليوم جولة مصورة على تاريخ تطور السيدان الرائدة كاملة الحجم.

الجيل الأول 1995 – 1999

الجيل الثاني 2000 – 2004

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الجيل الثالث 2005 – 2012

الجيل الرابع 2013 – 2018

الجيل الخامس 2019