“بالصور” نظرة على تطور أجيال تويوتا افالون عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – بعد دخولها جيلها الخامس مع موديل 2019، عملت افالون كطراز سيدان تويوتا الرائدة لأكثر من عقدين من الزمن.
تم تقديم اسم افالون للمرة الأولى في 1995 كي تستبدل سيدان كريسيدا التي كان قد تم وقف انتاجها قبل ذلك بعدة أعوام، حيث أتت السيدان كي تركز على الراحة والرُّقي وتكون بمثابة شقيقة للكزس.
أتت تويوتا افالون الأولى مع محرك قوته 192 حصان، في حين تأتي في 2019 مع محرك V6 قوته 301 حصان بجانب خيار لمحركات 4 سلندر هايبرد، وسوف نستعرض معكم اليوم جولة مصورة على تاريخ تطور السيدان الرائدة كاملة الحجم.
الجيل الأول 1995 – 1999
الجيل الثاني 2000 – 2004
الجيل الثالث 2005 – 2012
الجيل الرابع 2013 – 2018
الجيل الخامس 2019
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