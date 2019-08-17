“بالصور” وصول هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً الى السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اخيراً هيونداي سوناتا الجديدة الى السعودية في اول دفعة لها استعداداً لتدشينها خلال شهر سبتمبر القادم.

الجيل الثامن من سوناتا يستند على المنصة الجديدة التي يدعم تصميمها وسلامتها وكفاءتها وقوتها وتجربة أدائها (حسب التصريحات الرسمية للشركة)، وتنوي هيونداي توسيع استخدام هذه المنصة في موديلاتها القادمة.

هيونداي سوناتا الجديدة هي محاولة جديدة من الصانعة الكورية للخروج عن الانطباع الشائع بكون سياراتها تقليدية ومحافظة، لتستهدف عوضاً عن ذلك الجميع بفضل تصميمها الجريء وأنظمتها الذكية لمساعدة السائق.

هيونداي طرحت سوناتا الجديدة في السوق الكوري لتمثل بداية جيل جديد للسيدان الأكثر رواجاً في كوريا.. ولطالما كانت سوناتا سيارة أيقونية في سوقها المحلي على مدار عقود، بأكثر من 1.54 مليون نسخة مباعة هناك حتى الآن.

تستمد سوناتا طاقتها عبر محرك 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 191 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مع استهلاك وقود 1 لتر لكل 14.9 كم.

كما حصلت سوناتا 2020 على عدد من أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل راصد النقطة العمياء، والذي يقوم بمسح المنطقة المحيطة بالسيارة والتي لا يمكن رؤيتها عادةً عبر مرآة الروية الخلفية المعتادة، مع نظام جديد متطور للمساعدة على البقاء في الحارة، مع قدرته على تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكياً تبعاً لحدود السرعة في المناطق المختلفة.

وأخيراً حصلت السيارة أيضاً على نظام ذكي للمساعدة على الركن، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها أو طلبها من موقع ركنها عن بعد بدون وجود سائق وراء المقود.

بجانب زيادة الأمان، تأتي منصة هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً أيضاً مع أداء محسّن عبر عدة إضافات تتضمن نظام يتحكم بتدفق الهواء للمحرك بجانب زيادة قوة تشتيت الحرارة، إضافة لتحسين ثبات الجزء السفلي وتقليل مقاومة الهواء.

وستتونفر السيارة لدى وكلاء هيونداي في السعودية: هيونداي الناغي – هيونداي المجدوعي – هيونداي الوعلان.

فيديو تجربتنا لسوناتا الجديدة

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