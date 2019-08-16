خرج من غرفة العمليات وقاد شاحنة من جازان إلى مكة.. من هو وما قصته؟

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو متداول لـ”الطبيب مدني علي آل عيسى” المشرف العام على الخدمات الطبية والاستشاري بجراحة الأطفال والمواليد بكلية الطب جامعة جازان، وهو يقود شاحنة كبيرة بنفسه تضم عيادة متنقلة مجهزة بمختلف الأجهزة الطبية الحديثة، لمسافة 700 كيلو متر من جازان إلى مكة المكرمة؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأرجع الطبيب سبب إصراره على قيادة الشاحنة بنفسه، هو حرصه على الأجهزة القيّمة التي تحتويها العيادة التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين ريال، فإذا تعرّضت الشاحنة لأي عطب بالطريق ولم تصل إلى مكة سيفشل كل المشروع الذي عملوا لإنجازه خلال الحج.

يُذكر أن العيادة المتنقلة التي جهزتها كلية الطب بجامعة جازان، الأولى من نوعها بالمملكة وتحتوي على عيادتين للفحص السريري ووحدة للأشعة ومختبراً متكاملاً، ويعمل بها نحو 50 كادراً على مدار الـ24 ساعة.