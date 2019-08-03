عرض توكيلات الجزيرة على فورد اكسبلورر 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة توكيلات الجزيرة وكيل سيارات فورد في السعودية بتقديم أفضل عروض السيارات على سيارة فورد إكسبلورر. السيارة المشمولة في العرض: فورد إكسبلورر 2019 مزايا العرض: تتوفر بخصم يصل لـ 10,000 ريال

5 سنوات ضمان أو 100 ألف كم

5 سنوات صيانة مجانية أو 100 ألف كم

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق أو 100 ألف كم

متوفرة بعروض تمويلية مميزة

يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2019م أو حتى نفاذ الكمية

تختلف قيمة الخصم حسب فئة السيارة صورة العرض:

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