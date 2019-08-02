أسباب ارتفاع حرارة سائل التبريد في ردياتير السيارة وغليانه

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الردياتير أحد أهم أجزاء منظومة التبريد في السيارة، حيث يعمل على عدم ارتفاع حرارة المحرك، ويحتوي الردياتير على سائل التبريد وهو العامل الأساسي في تبريد المحرك.

لكن في بعض الأحيان ترتفع حرارة سائل التبريد داخل الردياتير إلى حد الغليان مما يعرض المحرك لأعطال، ويرجع غليان سائل التبريد وتعرضه للفوران إلى عدة أسباب نعرضها اليوم هنا.

1- تلف بلف الحرارة



يعمل بلف الحرارة (ترموستات الحرارة) على السماح لسائل التبريد عندما ترتفع حرارته للخروج من المحرك كي يتم تبريدها في الردياتير ويسمح للسائل المبرد بالدخول للمحرك لتبريده، وفي حال تعرض بلف الحرارة للأعطال تتوقف عملية دوران سائل التبريد بالسيارة، بالتالي تزيد درجة حرارة المحرك الذي يتسبب بدوره في غليان الماء بالردياتير.

2- استخدام مياه عادية للتبريد

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من الأفعال الخاطئة استخدام بعض السائقين مياه عادية في تبريد المحرك بدلاً للسائل الخاص للتبريد، حيث أن درجة غليان المياه العادية هي 100 درجة مئوية، أما سائل التبريد فإن درجة الغليان تصل إلى 140 درجة مئوية، لذا عند عمل المحرك لفترة طويلة مع تشغيل المكيف مثلاً، ترتفع درجة حرارة سائل التبريد لدرجة الغليان مع استخدام الماء العادي.

3- تلف غطاء الردياتير



غطاء الردياتير من الأجزاء الهامة في منظومة التبريد، حيث أنه بخلاف عمله على أحكام غلق الردياتير لمنع تسريب سائل التبريد، يقوم أيضاً بتصريف الماء الساخن إلى قربة الردياتير والسماح لرجوعها عندما تبرد، والغطاء له عمر افتراضي في حدود سنتين عند بلوغه يتعرض للتلف مما يسبب مشكلة غليان سائل التبريد.

4- تعرض مروحة التبريد للأعطال



تعمل المروحة على تبريد سائل التبريد في الردياتير، حيث تكون ملاصقة للردياتير، وفي حال تعرض المروحة للأعطال أو التلف يرتفع حرارة سائل التبريد في الردياتير إلى درجة الغليان.