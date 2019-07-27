“بالفيديو والصور” نيسان باترول 2020 تظهر بالكامل بلا تمويهات+المحركات وموعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت مصادرنا في دبي من التقاط فيديو تجسسي يكشف عن نيسان باترول 2020 المحدثة أثناء اختبارها دون أي تمويهات.

ورغم انخفاض جودة الفيديو، ولكن يمكن لنا أن نرى بنيسان باترول فيس ليفت تأتي مع باب خلفي جديد تماماً مع مكان مخصص للوحة الأرقام بجانب مصابيح خلفية جديدة ومصد معدل.

يصعب تحديد وجود تغييرات أخرى بما يشير إلى أن هذا سيكون فيس ليفت بسيط، وهو ما يتفق مع تحديث انفينيتي QX80 لموديل 2018 التي تبدو مشابهة لها للغاية، ولكن أحد الصور التجسسية الجديدة أكدت لنا قدوم باترول فيس ليفت مع واجهة أمامية ومصابيح LED محدثة عصرية مثل شقيقتها انفينيتي QX80.

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كما يتوقع أن تتضمن تحديثات المقصورة عجلة قيادة جديدة مع مبدل سرعات وأنظمة مساعدة سائق جديدة، دون أي تأكيدات رسمية بعد.

فيما يتعلق بخيارات المحركات، فسوف تظل كما هي لتتضمن محركين هما 6 سلندر سعة 4 لتر بقوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، أما المحرك الثاني فيكون 8 سلندر سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان مع ناقل أوتوماتيكي ذو 7 سرعات متصل بأي منهم، وينتظر أن يتم الكشف رسمياً عن نيسان باترول 2020 فيس ليفت يوم 25 سبتمبر المقبل على الأغلب.