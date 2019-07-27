تفاصيل بدء تنفيذ إلغاء البيع بالتقسيط والاستثناء الوارد فيه

الخليج ٣٦٥ نت – سيبدأ العمل قريباً بقرار مجلس الوزراء الخاص بالبيع بالتقسيط، والقاضي بإلغاء نظام البيع هذا والتأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.

وجاء التأكيد أيضاً على منظمة النقد العربي السعودي “ساما”، بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعة أو المعنوية تمويل منشآته أو خدماته لزبائنه من نظام مراقبة شركات التمويل واستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

‏‫وينص قرار مجلس الوزراء على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ، ويستثنى من القرار الأحكام السارية قبل إلغاء النظام بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.