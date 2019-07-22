عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وصل إلى مليون محطة بهذه الدولة!

الخليج ٣٦٥ نت – بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين مليون محطة في عام 2018 بزيادة سنوية تصل إلى 69.3%.، وذلك وفق إحصائية قدمتها إدارة البنية التحتية للدولة الصينية حول عدد محطات شحن السيارات الكهربائية.

ويُعد هذا المعدل طبيعي خاصة مع ارتفاع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية داخل الصين، حيث وصلت عددها إلى 254 ألف سيارة كهربائية أي بنسبة 118% في مطلع 2019.

وأوضح “زونغ كي” مدير قسم المعلومات بإدارة البنية التحتية، أن الحكومة تعلم جيداً أهمية توفير محطات شحن سيارات كهربائية، يتناسب عددها مع ارتفاع نسبة الطلب والمبيعات في السوق الصينية، وأكد أن الحكومة تمتلك خطة بالفعل من أجل المستقبل، تتضمن رفع عدد المحطات بمختلف المدن الصينية.