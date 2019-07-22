كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيفرولية تعمل على سيارة السباقات كورفيت C8.R والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شيفرولية عن الجيل الجديد من كورفيت ولأول مرة بمحرك وسطي في تاريخ السيارة الممتد لـ8 أجيال. وتعمل الشركة على نسخة السباقات من سيارتها الجديدة.

تبدو كورفيت C8.R في لقطات الفيديو الذي عرضته الشركة نهاية مؤتمر الكشف عن كورفيت C8 أعرض من السيارة الأساسية, وتحمل رزمة أيروديناميكية أشرس تشمل جناح خلفي ومدخل هواء إضافي للمحرك الذي لا نعلم مدى قوته بعد. وستأتي السيارة بداخلية مخصصة للسباقات تشمل مقود الحلبات وشاشات رقمية ووسائل سلامة إضافية.

من المتوقع أن تكشف شيفرولية رسميا عن متسابقة كورفيت C8.R مطلع العام المقبل إلى جانب فئة الأداء العالي Z06 القانونية على الطرقات.