كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تطرح نسختين من CLA الكوبية الرياضية.. تعرف على المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مرسيدس عن CLA الكوبية الرياضية موديل 2020، معلنة عن توافرها في الأسواق المحلية، وتأتي منها نسختين هما "CLA 180" و "CLA 200".

وتتوفر مرسيدس CLA 180 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصان، مع عزم أقصى يصل إلى200 نيوتن متر.

وتتسارع مرسيدس CLA 180 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.0 ثوان، وتتمكن من بلوغ سرعة قصوى 216 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أما النسخة CLA 200 الأقوى من مرسيدس CLA تعتمد على بنفس سعة المحرك ولكنها تولد قوة 163حصان، مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.

وتتسارع CLA 200 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

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وتقدم هذه السيارة بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) 460 لترًا.

وتمتاز مقصورة السيارة الكوبية الرياضية من مرسيدس بباقة من المواصفات أبرزها، شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تتصل بشكل إنسيابي مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة.

وزودت سيارات CLA من مرسيدس بخاصية الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف الذكية، وخاصية التوصيل لاسلكياً بالأجهزة الذكية – بلوتوث، وإمكانية التحكم من خلال التواصل الصوتي بتقنية HEY Mercedes، كما يمكن ربط الهواتف الذكية من خلال تطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto.

كما تتمتع السيارة بخاصية الركن الذكي، حساسات للمساعدة علي الركن، والتحكم من خلال عجلة القيادة، بالإضافة إلى خاصية "PEDAL SHIFT" المثبتة خلف عجلة القيادة للتحكم في التسارع والأداء.

كما زودت مقصورة السيارة بمخرج توصيل USB، تكيف هواء أوتواتيكي، مرايات جانبيه يمكن التهكم بها كهربائيًا.