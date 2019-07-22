“بالفيديو والصور” تحطم سيارة باتمان من لامبورجيني في حادث خطير

الخليج ٣٦٥ نت – خلال وقت سابق هذا الاسبوع، مر اليوتيوبر الفرنسي سيباستيان ديلاني بحادث أليم أدى لتحطيم نسخته الفريدة من سيارة باتمان أثناء اشتراكها في رالي على أحد الطرقات الفرنسية، وذلك بعد أن اصطدمت بسيارة من طراز رينو سينيك.

يعد سيباستيان ديلاني البالغ من العمر 22 عام هو حفيد سائق سباقات الرالي السابق جان راجنوتي، حيث اشترى منذ 3 أعوام هذه السيارة الرائعة المستندة على إحدى طرازات لامبورجيني.

حسب وسائل الاعلام الفرنسية، كانت من المخطط قيادة هذه السيارة ضمن رالي Cars & Coffee Benelux قرب مدينة أمستردام، ولكن أثناء سير السيارة على طريق D4 السريع في فرنسا، اصطدمت بسيارة رينو سينيك العائلية، ما قد يعود لصعوبة الرؤية من داخل المقصورة.

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على الرغم من أن السيارة لم تهلك تماماً، إلا أنها فقدت أحد أذرع التعليق الأمامية بجانب التواء العجلات الأمامية، مما يجعل هذه السيارة المستوحاة من سيارة باتمان في لعبة Arkham Knight تبدو قد انتهت، خاصة أنها كبيرة للغاية بقاعدة عجلات 3.4 متر وعرض 2.5 متر، وهي تتميز بإطار فائق المتانة لتحسين التوجيه والتحكم.