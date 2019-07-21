انفينيتي QX55 قد تأتي بأداء عالي ينافس السيارات الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مكاتب براءات الاختراع والعلامات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة وكندا مؤخراً حصول نيسان على تصريح استخدام علامة تجارية جديد باسم QX55.

تعد نيسان هي الشركة الأم لعلامة انفينيتي الفاخرة، والتي يتوقع أن تكون هي المستخدم الفعلي لهذا التصريح الجديد، أي أنها قد تطلق في وقت قريب كروس أوفر جديد باسم QX55، لتكون إحدى نسخ طراز QX50 الحالي.

تعد QX50 هي الكروس أوفر المدمجة الحالية التابعة لانفينيتي، والتي تعمل بشكل أساسي على منافسة مرسيدس GLC وبي ام دبليو X3، حيث تتمتع بمقصورة أعلى من شريحتها مع تقنيات مثيرة للإعجاب كما لو كانت سيارة رائدة.

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وتقدم كروس اوفر انفينيتي QX50 محرك 4 سلندر تيربو بتقنية الضغط المتغير التي تسمح لتوفير كفاءة استهلاك وقود عالية قدرها 10.97 كم/لتر على الطرق السريعة، مع الحفاظ على مستوى قوة مقبولة بقدر 268 حصان.

هذا ولكن، من الممكن أن تقرر العلامة اليابانية الفاخرة طرح QX55 كنسخة عالية الأداء بمحرك V6 تيربو 3 لتر بقوة تتراوح ما بين 300 إلى 400 حصان لمنافسة الطرازات الألمانية الرياضية مثل بي ام دبليو X3 M أو مرسيدس GLC 63 AMG، رغم أن هذه تظل توقعات، ولكن يحتمل أيضاً أن تكون QX55 نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة، كما حدث مع الجيل السابق من QX50 في عدة أسواق.