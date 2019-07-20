مصادر: كورفيت قد تتحول إلى علامة مستقلة عن شيفروليه

الخليج ٣٦٥ نت – بين الحين والآخر، تظهر شائعات مختلفة حول نية شيفروليه نقل كورفيت من اسم أحد طرازاتها إلى علامة منفصلة، حيث تظهر تلك التوقعات مع كل إطلاق لجيل جديد من السيارة الرياضية الأيقونية، وهو ما بدأ بالظهور مرة أخرى بعد تدشين كورفيت C8 2020 الجديدة كلياً.

ما يختلف هذه المرة هو تأكيد جريدة Autoweek أن عدة مصادر موثوقة داخل مجموعة جنرال موتورز، مالكة شيفروليه، قد صرحوا أن كورفيت ستتحول لعلامة منفصلة بالفعل في النهاية وتبتعد عن فكرة وجود اسمها بطراز واحد كما هي حالياً.

حسب المصادر ذاتها، قد تنمو علامة كورفيت لتتضمن عدة طرازات مختلفة تتضمن سيدان وSUV أو كروس أوفر مع طراز كاديلاك يستند على كورفيت الحالية، ما لن يكون غريباً نظراً لطرح كاديلاك طراز XLR سابقاً مستنداً على منصة كورفيت، ولكن لم يؤكد أي من المتحدثين باسم جنرال موتورز هذه المعلومات بشكل رسمي بعد.

تأتي هذه التقارير بعد أن صرح بوب لوتز، نائب رئيس جنرال موتورز السابق والتنفيذي سابق بعدة شركات سيارات، منذ شهر أن جنرال موتورز يجب أن تنتقل بعلامة كورفيت إلى فئة أعلى بالسوق عبر طرح طراز SUV منها لمنافسة بورش كايين.

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وذلك لأن علامة كاديلاك لن تستطيع تقديم الأمر ذاته نظراً لأنه في حالة طرح طراز جديد يحمل علامة كورفيت بسعر يتعدى 100,000$ (375,000 ريال) فلن يعترض عملائها كثيراً، خاصة لو كانت SUV ذات تصميم داخلي وخارجي رائع مع أداء عالي يتفوق على المنافسين.

هذا وبجانب كل ذلك، يجب أن تعمل جنرال موتورز على تجديد دماء عملاء كورفيت، حيث أنه على الرغم من أن C8 الجديدة ذات المحرك الوسطي تأتي بسعر يبدأ عند أقل من 60,000$ (225,000 ريال) مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 3 ثوان، إلا أنها تحتاج لبدء استهداف الجيل الأصغر من خلال عدة سيارات مختلفة تحمل علامة كورفيت تتضمن السيارات الرياضية وطرازات الـSUV عالية الأداء.