كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات نسخة شيفورلية كورفيت الرياضية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة شيفورلية لطرح سيارتها الرياضية الشهيرة كورفيت 2020، والتي حملت اسم C8-STINGRAY المزودة بمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 6.2 لتر، بقوة 495 حصان، 640 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويرتبط هذا المحرك الرياضي بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 8 نقلات، وتتمكن كورفيت الجديدة من الانطلاق من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثوان .

وقامت الشركة الأمريكية بوضع محرك كورفيت 2020 في منتصف السيارة ثنائية المقاعد المعززة بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

ومن المتوقع أن تباع السيارة الرياضية بسعر لا يقل عن 60.000 دولار (أي ما يعادل 997.000 جنيه مصري تقريباً)