شيفروليه C8 كورفيت 2020 تدشن رسمياً بمحرك وسطي “صور وفيديو ومواصفات+السعر”

الخليج ٣٦٥ نت – عقب سلسلة من التسريبات في اللحظات الأخيرة، كشفت شيفروليه الستار أخيراً عن C8 كورفيت 2020 الجديدة، وهي واحدة من أهم الموديلات المنتظرة هذا العام، كما أنها أول كورفيت تعتمد على محرك في منتصف الجسد.

شكل السيارة متوقع من كل التسريبات، حيث تتمتع بمقدمة جريئة وفتحات هواء كبيرة وغطاء محرك أنيق (وإن كان المحرك نفسه ليس في الأمام) ومصابيح أمامية نحيفة فوقه، وتستمر اللمسات الرياضية في الخلف مع التصميم المنجوت للجسد والمتدفق للوراء ورفارف خلفية عضلية ونافذة زجاجية تعطينا لمحة عن محرك V8 الجديد، وفوق النافذة نرى كاميرا ترسل الفيديو إلى المقصورة، كما نرى مصد خلفي مهوى ومصابيح خلفية أنيقة وجناح خلفي صغير ونظام عادم رباعي رياضي.

لأن كورفيت منخفضة بشدة تجاه الأرض، تم تزويدها بنظام تعليق أمامي لرفع المقدمة بـ 1.6 إنش في 2.8 ثانية في السرعات التي تصل إلى 39 كم\س، ويمكن تفعيل نظام التعليق أوتوماتيكيا عبر GPS السيارة.

داخلية جديدة جريئة

وتأتي الداخلية بمقود مربع التصميم ولوحة عدادات رقمية 12 إنش وزر Z خاص على المقود ليسمح للسائق بتغيير وضبط وضعيات الأداء، مع نظام معلومات ترفيهية مجدث ليكون أسرع وأسهل في الاستخدام، ونظام تحكم صوتي وشاحن لاسلكي للهاتف ونظام اوديو بـ 10 مكبرات صوت.

كما تشمل مواصفات الداخلية مقاعد GT1 بجلود Mulan للجمع بين الراحة والدعم، مع توفير مقاعد أخرى GT2 مستوحاة من سيارات السباق مع جلود Napa الفاخرة ولمسات كربونية، كما تتوفر مزايا تدفئة وتهوية المقاعد.

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محرك جديد ، في مكان جديد

وتعتمد السيارة على محرك V8 سعة 6.2 جديد في منتصف الجسد بقوة 490 حصان وعزم دوران 630 نيوتن.متر، وفي حالة اختيار حزمة أداء Z51 الاختيارية ترتفع هذه الأرقام إلى 495 حصان و637 نيوتن.متر.. وللأسف لن تتوفر السيارة بجير يدوي مع الاكتفاء بجير أوتوماتيكي مزدوج بثمان سرعات ونظام دفع خلفي.

وتتسارع C8 كورفيت الجديدة إلى 96 كم\س في أقل من 3 ثواني، وهو رقم ممتاز عند الأخذ في الاعتبار أن كورفيت ZR1 موديل 2019 بقوة 755 حصان وعزم دوران 969 نيوتن.متر تحتاج لـ 2.85 ثانية للوصول لنفس السرعة.

السعر تنافسي

سيبدأ إنتاج C8 كورفيت 2020 لاحقاً هذا العام في مصنع الشركة في ولاية Kentucky الأمريكية، وبالنسبة للسعر فقد أكدت الشركة أنه أقل من 60,000 دولار (225,000 ريال)، وهو رقم مذهل لسيارة رياضية بمحرك في المنتصف، ويعني ذلك أنها أرخص من السيارة الأمريكية الرياضية الأخرى بمحرك في المنتصف، فورد GT، بحوالي 400,000 دولار! (1.5 مليون ريال).