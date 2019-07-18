“بالصور” تغطية جهاز ساهر من قبل مجهولين بعد يوم من تركيبه!

الخليج ٣٦٥ نت – تفاجأ المارة بمدخلي محافظة عفيف من الشرق والغرب صباح اليوم، بوجود شماغ على جهاز “ساهر” بعد أن تم تركيبه بيوم واحد؛ حتى يتم تغطية عملية رصد المخالفين من السائقين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من الصور للتخريب الذي حدث بجهاز ساهر بمحافظة عفيف، متسائلين عن السبب الذي يدفع أشخاص ليقوموا بهذا التصرف الجنوني.

وأخيراً، فقد أفادت مصادر أن الجهاز الموجود بالمدخل الشرقي رصد عدداً كبيراً من المخالفات الخاصة بالسرعة؛ ومن المؤكد أن هذا سبب كافي لما حدث.