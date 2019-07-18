“بالصور” المرور يلقي القبض على امرأة قادت عكس اتجاه السير!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مرور منطقة تبوك تمكن من إلقاء القبض على قائدة السيارة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها. وجاءت التغريدة، كالتالي: “مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”. يُذكر أن عكس السير مخالفة ذُكرت بجدول المخالفات المرورية، بغرامة مالية قيمتها تبدأ من 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال سعودي.

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