“دراسة” ترتيب أكثر شركات السيارات حفاظا على ولاء مالكي سياراتها

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الخليج ٣٦٥ نت – الولاء للعلامة هو واحد من أهم الأهداف التي تسعى شركات السيارات لتحقيقها، ليس فقط لأن الولاء يدفع العميل للاستمرار في شراء موديلات الشركة أو تأجيرها، بل أيضاً لأن العميل سيقترح على أفراد عائلته وأصدقائه الشراء من هذه العلامة.
تقديراً لأهمية هذا العامل الجوهري، قام مركز J.D.Power البحثي بالإعلان عن أول دراسة لولاء العملاء لشركات السيارات لعام 2019، لتحصل لكزس على المركز الأول بين الشركات الفاخرة، وسوبارو المركز الأول بين الشركات غير الفاخرة.
وصرح المركز: “ولاء العميل هو أهم عامل لشركات السيارات لأنه يدفع العميل لأن يكون سفيراً للعلامة بنفسه بين عائلته وأصدقائه.. عندما تنجح العلامة في تحقيق وصل عاطفي بين سياراتها وعملائها، من الراجح أن يعود الملاك للشراء من نفس العلامة مجدداً”.
وتقوم الدراسة بتتبع ما إذا كان مشتري كل علامة عادوا مجدداً للشراء منها أو تأجير سياراتها، وبالنسبة لقطاع السيارات الفاخرة فبالترتيب: لكزس ثم مرسيدس ثم بي ام دبليو ثم بورش ثم اودي للخمسة الأوائل، وبالنسبة للشركات غير الفاخرة فنرى بالترتيب: سوبارو ثم تويوتا ثم هوندا ثم رام ثم فورد، وبإمكانكم الاطلاع على القوائم الكاملة في الجداول الملحقة.
ترتيب العلامات الفاخرة:
ترتيب العلامات غير الفاخرة:
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